Erneuter Unfall auf der Baustelle der B2 mit hohem Schaden

Schon wiederholt hat es dort Vorfälle gegeben, obwohl inzwischen die Verkehrssicherheit optimiert wurde. Diesmal fuhr ein 40-Tonner in ein Auto.

Erneut hat es einen Unfall auf der Baustelle der B2 in Höhe Bäumenheim gegeben. Trotz bereits mehrfach erfolgter Nachsteuerungen zur Optimierung der Verkehrssicherheit kam es am Montag um 18.30 Uhr zu einem Vorfall mit hohem Sachschaden. Nach Angaben der Polizei fuhr dort ein 46-jähriger Berufskraftfahrer aus dem Raum Ansbach mit seinem Lastkraftwagen auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße in Richtung Süden. Eine 40-jährige Donauwörtherin war zur selben Zeit mit ihrem Auto von der B 16 kommend in gleicher Fahrtrichtung unterwegs. Der Fahrer des 40-Tonners wechselte an der Zusammenführung der beiden Fahrspuren nach rechts zurück, ohne den Verkehr ausreichend zu beachten und prallte dabei seitlich in den Wagen der Frau. Der Pkw war nach dem heftigen Anprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei etwa 12.000 Euro. Beide Beteiligte gaben den aufnehmenden Polizeibeamten vor Ort gegenüber an, unverletzt geblieben zu sein. (AZ)