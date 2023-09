Es gibt wieder einen Warmbadetag im Hallenbad Bäumenheim

Die Gemeinde Bäumenheim will sich diesen Luxus gönnen.

Weil in der vergangenen Winter-Saison das Energiesparen oberste Priorität hatte, schaffte Bäumenheim in seinem Hallenbad den „Warmbadetag“ ab. Er war beliebt und hat das Bad immer mittwochs stark frequentiert. Prompt gingen die Besucherzahlen zurück. Doch nun soll die Sparmaßnahme beendet werden. Ab der neuen Saison, die in wenigen Tagen beginnt, wird es wieder einen „Warmbadetag“ geben. Das jedenfalls hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen.

Bürgermeister Martin Paninka hatte die Diskussion im Gemeinderat freigegeben. Für das Babyschwimmen sei die Erhöhung der Wassertemperatur elementar wichtig. Der Zuspruch sei großartig gewesen. Andererseits sei die Anhebung der Wassertemperatur energieintensiv. Der Energieaufwand dafür entspreche jenem eines Einfamilienhauses in einem Jahr. An einem „Warmbadetag“ müsste die Temperatur von normalerweise 29,5 Grad Celsius auf 31 Grad angehoben werden.

Diesen „kleinen Luxus“ könne man den Bürgerinnen und Bürgern gönnen, meinte Manfred Seel (Die Link) und Michael Haller (CSU) fügte an, dass es ein „falsches Zeichen“ wäre, den Warmbadetag nicht wieder einzuführen. Die Mehrkosten würden sich durch die Eintrittsgebühren nahezu ausgleichen. (bih)

