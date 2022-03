Fahrer sitzt bei Bäumenheim unter Kokain-Einfluss am Steuer

In Bäumenheim hat die Polizei Donauwörth einen Fahrer erwischt, der Kokain genommen und sich dennoch ans Steuer gesetzt hatte.

In Bäumenheim ist ein Fahrer unter Drogeneinfluss erwischt worden. Am Mittwoch wurde gegen 14.15 Uhr der Fahrer in der Mertinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 24-jährige Fahrer zeigte dabei drogentypische Auffälligkeiten, heißt es im Pressebericht der Polizei Donauwörth. Ein daraufhin durchgeführter freiwilliger Urintest verlief positiv auf Kokain.

Den 24-jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries erwartet eine Anzeige

Der Mann wurde zur Polizeiinspektion Donauwörth zu einer Blutentnahme mitgenommen. Eine Anzeige wegen „Fahrens unter Drogeneinfluss“ ist die Folge für den 24-Jährigen aus dem Landkreis Donau-Ries. (AZ)

