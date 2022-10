Fahrraddiebstahl am Bäumenheimer Bahnhof

Am Freitag wurde einem 15-Jährigen in Bäumenheim das Fahrrad gestohlen. Bei einer eigenen Suchaktion findet er das Rad wieder und äußert einen Tatverdacht.

Am Freitag hat sich ein 15-Jähriger aus Oberndorf gemeinsam mit seinem Vater bei der Polizei gemeldet, weil zuvor sein Fahrrad gestohlen worden ist. Sie erstatteten Anzeige wegen Diebstahls. Er gab an, das Rad am Freitag um 15 Uhr in Bäumenheim vor dem Bahnhof abgestellt zu haben. Er habe das Verkehrsmittel am dortigen Fahrradständer deponiert und mit einem Schloss gesichert. Noch am selben Tag, gegen 19.30 Uhr, habe der Geschädigte festgestellt, dass sein Fahrrad von dort entwendet wurde.

Jugendlicher findet sein gestohlenes Fahrrad wo anders wieder

Im Rahmen einer eigenen Suchaktion fand der Jugendliche sein Fahrrad wieder und äußerte im weiteren Verlauf auch einen Tatverdacht. Es wurde ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Der Wert des Rades konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht beziffert werden. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter Telefon 0906/70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)