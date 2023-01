Fahrt im Alkoholrausch verhindert

Beamte der Polizeiinspektion Donauwörth haben am Samstag eine Sufffahrt verhindern können. Erheblich angetrunken wollte sich ein Mann in Bäumenheim auf den Weg machen.

Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Donauwörth hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr in der Mertinger Straße in Bäumenheim einen erheblich alkoholisierten Mann angetroffen, der im Begriff war, auf sein Fahrrad zu steigen. Ein angebotener Alkoholtest ergab bei dem 40-Jährigen einen Wert von 1,9 Promille. Die Beamten untersagten die Fahrt mit dem Fahrrad, der Mann schob seinen Drahtesel nach Hause. (AZ)

