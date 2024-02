Fahrzeug beschädigt - Polizei sucht Kostümierte

In Bäumenheim richten Unbekannte Schaden von 1500 Euro an einem geparkten Auto an. Es gibt ein Video, das sie zeigt.

Am Samstag gegen Mitternacht kam es in der Lessingstraße in Bäumenheim zu einer Sachbeschädigung an einem Auto. Der 57-jährige Geschädigte nahm zur Tatzeit den akustischen Alarm seines Fahrzeugs wahr und begab sich unverzüglich dorthin. Da er zunächst nichts Besonderes feststellte, legte er sich wieder schlafen. Am nächsten Tag fiel ihm bei der Überprüfung der Videos, die sein Fahrzeug fertigt, sobald die Alarmanlage in Betrieb geht, auf, dass sich zur Tatzeit zwei Personen an seinem Pkw befunden und sich am linken Außenspiegel zu schaffen gemacht hatten. Hierbei war dieser offenbar beschädigt worden. Bei Auswertung der Aufnahmen stellte die Polizei fest, dass die Personen aufgrund ihres Erscheinungsbilds (Faschingskostüm) vermutlich Teilnehmer oder Zuschauer des Nachtumzuges gewesen waren. Die Schadensverursacher können wie folgt beschrieben werden: Ein Mann mit orangefarbenem Overall mit Reflektoren (ähnlich Arbeitskleidung für Straßenarbeiter) sowie eine Frau mit hellen Schuhen, hellem Rock/Kleid, dunkler/m Kapuzenjacke/Pulli mit weißer Aufschrift auf dem Rücken. Die Polizei hat am Fahrzeug Spuren gesichert und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, um aufzuklären, ob Straftatbestände verwirklicht wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugen und insbesondere die von der Überwachungskamera gefilmten Tatverdächtigen werden gebeten, sich bei der Polizei Donauwörth unter 0906/7066 70 zu melden. (AZ)