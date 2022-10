Fahrzeug in Bäumenheim angefahren

In Bäumenheim wurde im Zeitraum zwischen Freitag und Samstag ein Auto angefahren. Der Schaden beläuft sich auf rund 3000 Euro.

In Bäumenheim ist zwischen Freitag und Samstag ein Auto angefahren und erheblich beschädigt worden. In der Nacht von Freitag und Samstag stellte ein 59-Jähriger sein Fahrzeug an seinem Stellplatz in der Bäumenheimer Goethestraße ab. Eine bislang unbekannte Person fuhr im Zeitraum zwischen 23.30 Uhr und 14 Uhr mit einem Auto gegen den rechten Heckbereich des geparkten Fahrzeugs und beging anschließend Unfallflucht. Der dabei entstandene Schaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)