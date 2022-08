Fahrzeug ist zu hoch und bleibt an Unterführung in Bäumenheim hängen

Ein 59-Jähriger versucht, mit seinem Geländewagen mit Wohnkabinenaufbau die Bahnunterführung in Bäumenheim zu passieren. Das geht nicht gut.

Unsanft ausgebremst wurde ein 59-Jähriger aus Schwäbisch-Hall, der mit seinem Fahrzeug an der Bahnunterführung in Bäumenheim hängen blieb. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann am Mittwoch gegen 11.15 Uhr in seinem Geländewagen mit Wohnkabinenaufbau von der Hauptstraße kommend in Richtung Bahnhofstraße unterwegs.

Dazu wollte er die Bahnunterführung benutzen, die auf maximal 2,5 Meter Höhe beschildert ist. Der Wagen des Mannes war höher. An der Unterführung wurde dadurch eine Metalltafel beschädigt, am Fahrzeug entstand zudem ein Schaden von geschätzten 1000 Euro. Der Unfallverursacher wurde vor Ort gebührenpflichtig verwarnt. (AZ)