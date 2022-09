Familienstreit in Bäumenheim eskaliert völlig

In Bäumenheim ist es zu einem handfesten Familienstreit gekommen. Die Polizei in Donauwörth sucht jetzt nach Zeugen.

In einem Anwesen in der Bäumenheimer Eifelstraße kam es bereits am Freitagnachmittag zu mehreren Straftaten. Die Polizei sucht im Zuge der Ermittlungen nun nach Zeugen. Der handfeste Familienstreit mit wechselseitigen Körperverletzungen verlagerte sich um 17.20 Uhr in den öffentlich zugänglichen Hofraum vor dem Gebäude. Als der Mitte-30jährige Ehemann vor dem Eintreffen mehrerer verständigter Polizeistreifen mit seinem Auto wegfahren wollte, stellte sich dessen Frau hinter den Wagen, um eine Flucht zu verhindern. Hierbei fuhr sie der Ehemann den ersten Erkenntnissen zufolge mehrfach absichtlich an.

Der Mann zog seine Frau gewaltsam aus dem Kofferraum

Als die Frau daraufhin den Kofferraum des Pkw öffnete und sich in diesen setzte, fuhr der Mann mit der Ehefrau im offenen Kofferraum los und bremste mehrfach stark ab. Die Frau konnte sich jedoch im Kofferraum festhalten. Im Bereich der Rhönstraße stoppte der Ehemann den Wagen, zog seine Frau gewaltsam aus dem Kofferraum und prügelte wiederum auf sie ein. Eine 29-jährige Zeugin ging der Mann ebenfalls gewaltsam an und verbog dieser die Finger. Der Ehemann zeigte später seine Frau an, weil sie ihn unter anderem mit einem Messer bedroht, mit einem Aschenbecher auf diesen geworfen sowie diesen geschlagen und gekratzt haben soll. Ermittelt wird nun wechselseitig unter anderem aufgrund Verdachts auf vorsätzliche Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, Nötigung, gefährliche Eingriffe in den Straßenverkehr sowie Bedrohung.

Zumindest die Tatabläufe im Freien müssten durch mehrere Anwohner beobachtet worden sein. Daher werden Zeugen dringend gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

