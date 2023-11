Fasching in Bäumenheim ist eingeleitet: Nostalgie beim CCB

Der Carneval-Club Bäumenheim hat die Faschingssaison 2023/24 eingeläutet. Dafür wurde Bürgermeister Martin Paninka aus dem Rathaus entführt.

Auch dieses Jahr geht es bei den Schlafmützen in Asbach-Bäumenheim wieder rund. Mit den Almguggern aus Mönchsdeggingen stürmten die Aktiven am 11. November um 18 Uhr das Rathaus und nahmen ihren Bürgermeister Martin Paninka samt seinem Gemeinderat mit in ihre Narrenzentrale im Haus der Vereine, wo bereits zahlreiche Begeisterte auf sie warteten.

Präsident Florian Wimmer begrüßte die Faschingsfans im dekorierten Vereinsheimbiergarten unddie befreundeten Faschingsvereine aus Rain, Huisheim und Donauwörth. Der Bürgermeister wurde natürlich nicht umsonst „gekidnapped“. Er wurde von dem Präsidenten zu Schlüssel- und Gemeindekassenübergabe aufgefordert. Denn vom 11. November bis zum Aschermittwoch solle nun das Gemeindeoberhaupt Faschingsurlaub machen und die Geschicke der Gemeinde, des Rathausumbaus und die Erneuerung des Schmutterhallenbodens in seine Hände geben. Martin Paninka musste nicht lange überredet werden.

Motto des CCB sind Helden der Kindheit

Das Motto des Carneval-Clubs Bäumenheim lautet dieses Jahr „Asterix, Pumuckl oder Mickey Mouse – beim CCB sind die Helden der Kindheit zuhaus". Unter diesem Aspekt musste Bürgermeister Paninka noch einmal herhalten. Der Hofmarschall Michael Förg forderte ihn auf, Scharade zu spielen. So musste der Bürgermeister mit Hilfe zum einen pantomimisch die kleine Hexe Bibi Blocksberg nachahmen und zum anderen die Biene Maja malen. Darüber hinaus durfte er das Titellied von Pumuckl singen, was den Gästen im Biergarten sichtlich gefiel.

Nun wurden die vier Tanzgruppen namentlich vorgestellt und die Gruppen selber machten mit einem selbst gedichteten Reim ihr Publikum auf ihre Tänze neugierig. Noch einmal kam der Hofmarschall zum Einsatz. Ein Spalier aus Kindergarde- und Showtänzern bereitete den Weg für das diesjährige Kinderprinzenpaar des CCBs. Den Kinderhofstaat regiert in der Session 2023/2024 ihre Lieblichkeit Prinzessin Maxi I. (Sengfelder), Prinzessin der Kinderhelden und an ihrer Seite ihr Prinz Leonard I. (Baran), von den blumigen Schmutterauen. Die beiden bestanden ihre Feuertaufe in Form ihrer Antrittsrede mit einer glatten Eins.

Carneval-Club Bäumenheim tauft Vorstand und Elferrat

Der letzte Höhepunkt des Abends war die Elferrats- und Vorstandstaufe. Elias Schimmer, Manuel Munniner, Patrick Hill, Niklas Schombacher, Elena Sewald, Nicole Fackler, Svenja Pribil, Sarah Kalchgruber, Sabrina Bürger und Sandra Bürger wurden nach ihrem Gelöbnis und einer kräftigen Sektdusche ihrer acht Paten ihre Elferratsorden feierlich übergeben und sind nun offiziell Elferräte des Carneval-Clubs Bäumenheim. Danach folgte die Vorstandstaufe. Florian Wimmer (Präsident) und Michael Hausmann (Schatzmeister) knieten vor ihren Patinnen nieder und bekamen eine Dusche mit undefinierbaren Flüssigkeiten.

Präsident Florian Wimmer bedankte sich bei allen Aktiven für ihre Hilfe, lud das Publikum ein, noch kräftig auf die neue Session anzustoßen und schloss die offizielle Faschingseröffnung mit einem „dreifach donnernden Schlafmützen-Helau“. Es wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert. (AZ)