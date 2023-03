Feuerwehr in Bäumenheim wird wegen Gasgeruchs alarmiert

In Asbach-Bäumenheim rückt die Feuerwehr wegen Gasgeruchs aus. Die Ursache ist schnell geklärt.

Wegen vermeintlichen Gasgerüchen hat ein Mann in Asbach-Bäumenheim die Feuerwehr alarmiert. Der Eigentümer eines Einfamilienhauses informierte die Einsatzkräfte am Montagmittag. Mit zwanzig Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Asbach-Bäumenheim an, um die anscheinende Gefahr zu bannen. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich bei dem Geruch nicht um austretendes Gas handelte, sondern lediglich um Gerüche aus einem „offenen“ Abfluss. (AZ)

