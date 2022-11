Frau bezahlt an Tankstelle für Tabak, aber nicht für Diesel

Zum Tankbetrug kommt es Ende November in Bäumenheim. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 22. November bezahlte laut Polizei eine etwa 50 Jahre alte Frau an der Tankstelle in der Raiffeisenstraße in Bäumenheim zwar für Tabakwaren, nicht aber die Dieselrechnung in Höhe von 43 Euro. Sie trug kurze dunkelbraune Haare. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)