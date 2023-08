Frau meldet Unfallschaden der Polizei - dann aber fehlt das Auto

Als die Unfallverursacherin nach dem Telefonat mit der PI Donauwörth zum beschädigten Pkw gehen will, ist dieser nicht mehr da.

Die Polizei Donauwörth sucht den Geschädigten eines Unfalls, der sich am frühen Mittwochmorgen gegen 6.30 Uhr in der Bäumenheimer Zugspitzstraße zugetragen hat. Nach Angaben der Beamten teilte eine 25-jährige Autofahrerin am Telefon der PI Donauwörth mit einen von ihr verursachten Parkrempler mit. Die Frau benannte den dadurch entstandenen Fremdschaden mit 100 Euro. Bis sie nach dem Telefonat einen Zettel an den angefahrenen Pkw hängen konnte, war dieser jedoch bereits entfernt. Der etwaige Halter des Pkws unbekannter Bauart wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)