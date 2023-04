Bäumenheimer Gemeinderäte auf Energiemission in Fuchstal

Wie wird man energieautark? Das wollten Bäumenheimer Gemeinderäte in Fuchstal erfahren. Ein Besuch in der Vorreiterkommune der Bundesrepublik.

Wie kann auch eine kleine Gemeinde energieautark werden und auch bleiben? Was muss investiert und gewagt werden, damit trotz politischer, gesellschaftlicher und gesetzlicher Hürden eine Vision von einer unabhängigen Energieversorgung gelingt? Antworten auf diese Fragen erhofften sich einige Gemeinderäte aus Bäumenheim, die sich in der Gemeinde Fuchstal im Landkreis Landsberg genau das abschauen wollten. Die Kommune gilt bundesweit als Vorreiter der Energiewende. Das Fazit: "Dafür muss man dicke Bretter bohren und auch so manches Risiko eingehen", sagt Bürgermeister Maritin Paninka.

Bereits seit November war Bürgermeister Martin Paninka darum bemüht, mit Fuchstals Bürgermeister Erwin Karg einen Termin auszumachen. "Das ist aber ein viel beschäftigter Mann und Besuche dort mehr als begehrt", berichtet Paninka. Sehr viele Bürgermeister und Gemeinderäte wollen sich in Fuchstal inspirieren lassen. Dort wird seit 2006 erfolgreich daran arbeitet energieautark zu sein – mit Photovoltaikanlagen, einem Wasserkraftwerk, einem Bürger-Windenergiepark, einer Biogasanlage samt innovativem Fernwärmenetz.

Mit dabei waren die Gemeinderäte Lars Maier, Andreas Mayer, Roland Neubauer, Bürgermeister Erwin Karg, Bürgermeister Martin Paninka, Marlene Hammer, Hansrobert Schimmer, Christian Scholz und Michael Haller.

Das Fazit für Bürgermeister Paninka: "Es ist ein weiter Weg, um energieautark zu werden." Als finanzstarke Kommune, wie Bäumenheim eine ist, könne man aber nicht auf die gleichen Fördermittel hoffen, wie sie Fuchstal in Anspruch nimmt. Neu für Paninka sei gewesen, welche Möglichkeiten durch Biogasanlagen gegeben sind. (fene)