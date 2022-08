Für 133 Euro getankt, aber nicht bezahlt

Eine Frau tankt in Bäumenheim für eine dreistellige Summe. Die Rechnung bezahlt sie aber nicht. Doch eine Kamera hat das Geschehen festgehalten.

Eine Frau hatte am Samstag um 10.57 Uhr an einer Zapfsäule in Bäumenheim ihr Auto mit 66 Litern Diesel betankt. Danach fuhr sie aber davon, ohne die Rechnung in einem Wert von rund 133 EUR zu bezahlen. Über Kameraaufzeichnungen konnte nun eine Frau aus Mecklenburg-Vorpommern als Tatverdächtige in Erfahrung gebracht werden, wie es von der Polizei heißt. Diese nahm ein Strafverfahren auf. (AZ)