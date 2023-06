Fußgänger beschädigt Auto mit Fußtritt

Ein Unbekannter beschädigt in Bäumenheim einen geparkten Pkw und flüchtet. Die Polizei findet den Mann schnell.

Ein Mann hat das geparkte Auto einer Frau in Asbach-Bäumenheim mutwillig beschädigt und ist danach geflüchtet. Laut Polizei informierte die 33-Jährige telefonisch die Beamten, dass ein Fußgänger gegen ihren Pkw getreten habe. Dieser war vor einem Kreditinstitut in der Raiffeisenstraße geparkt. Die Tat ereignete sich am Donnerstag gegen 13.40 Uhr. Den 44-Jährigen konnte die Polizei im Rahmen einer Fahndung kurze Zeit später aufgreifen. Der Mann gab als Grund für seine Tat an, dass der Wagen unerlaubt teilweise auf dem Gehweg gestanden sei. Die Beamten zeigten den Täter wegen des Verdachts der Sachbeschädigung an. (AZ)

