Fußgängerin spaziert nachts an der Bundesstraße entlang

Eine Frau läuft in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an der B2 entlang. Die Polizei greift sie auf.

Mehrere Autofahrer haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 4.10 Uhr bei der Polizei angerufen, um eine Fußgängerin auf der B2 zu melden. Laut Polizei war die dunkel gekleidete Frau an der Auffahrt Asbach-Bäumenheim in Richtung Süden am Rand der Fahrbahn unterwegs. Beamte griffen die Frau auf und brauchten sie in einen nahegelegenen Beherbergungsbetrieb. Sie blieb unverletzt. (AZ)