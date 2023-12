Gas statt Bremse: Alkoholisierte 27-Jährige kracht gegen Leitplanke

Statt an einer Ampel, die auf Gelb umschaltete, anzuhalten, gibt eine Autofahrerin Gas und baut einen Unfall.

Ein Unfall hat sich am Donnerstag kurz vor Mitternacht an der Südspange ereignet. Gegen 23.40 Uhr wollte eine 27-jährige Frau mit ihrem Auto von der B2 auf die Südspange der B16 in Richtung Riedlingen abbiegen. Da die dortige Ampel bereits von Grün auf Gelb umgeschaltet hatte, gab die Frau, anstatt anzuhalten, verkehrswidrig Gas. Der Kleinwagen verlor laut Polizei bei regennasser Fahrbahn die Haftung und prallte frontal in eine Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6000 Euro. Das Auto musste abgeschleppt werden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Die Unfallfahrerin bei Bäumenheim war angetrunken

Während der Unfallaufnahmerochen die aufnehmenden Beamten Alkohol bei der 27-Jährigen. Ein Test vor Ort ergab einen Wert von knapp 0,6 Promille. Die Frau wurde wegen Verdachts auf Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol angezeigt. Eine ärztliche Blutentnahme war zudem die Folge. (AZ)