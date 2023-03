Gebäude angefahren und geflohen

Bereits im Februar fährt eine unbekannte Person gegen den Anbau eines Autohofs in Bäumenheim. Niemand meldet sich, nun ermittelt die Polizei.

Bereits am 9. Februar um 10 Uhr prallte ein bislang unbekanntes Auto gegen den Anbau eines Autohofs in der Bürgermeister-Müller-Straße in Bäumenheim. Dadurch entstand laut Polizei ein Schaden von rund 2000 Euro. Da sich keine verursachende Person meldete, hat die Polizei ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Polizei Donauwörth zu melden. (AZ)