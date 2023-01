Geda spendet 5000 Euro für die Kartei der Not

Bereits seit 2011 ist es fast schon Tradition, dass die Firma Geda an die Kartei der Not spendet. Auch 2023 zeigte sich die Firma großzügig.

Es ist mittlerweile seit über zehn Jahre gute Tradition, dass das Bäumenheimer Unternehmen Geda zu Beginn des neuen Jahres Gutes tut. Auch 2023 spendete Johann Sailer, geschäftsführender Gesellschafter der Firma, 5000 Euro für die Kartei der Not. Der Geschäftsführer des Lesehilfswerkes unserer Zeitung, Arnd Hansen, nahm den symbolischen Scheck entgegen.

Seit 2011 hat das Unternehmen, das Material- und Personenaufzüge für Baustellen und weitere Transportbühnen herstellt, insgesamt bereits über 40.000 Euro an die Kartei der Not übergeben. "Uns ist wichtig, dass die Hilfe in der Region ankommt und hier den Menschen unter die Arme greift, wenn es am Nötigsten fehlt", sagt Sailer. Die Notlage vieler Menschen in der Region – ausgelöst durch enorme Preissteigerungen bei den Lebensmitteln und bei den Energiekosten mache ihn betroffen. Dass immer mehr Personen bei der Tafel anklopfen müssen, weil sie sonst nicht über die Runden komme, sei ja nur ein Aspekt.

Seit 2011 hat Geda über 40.000 Euro für die Kartei der Not gespendet

Bei der Kartei der Not sei er sicher, dass die komplette Spendensumme auch bei den Menschen ankomme. Deshalb wähle Geda immer wieder diesen Adressaten.

Das hört Arnd Hansen, der eigens für die Spendenübergabe von Augsburg angefahren war, natürlich gerne. Zusammen mit Barbara Wild, Redaktionsleiterin der Donauwörther Zeitung, übernahm der den Scheck. "Wir freuen uns über so treue Spender, wie Geda. Sie bilden den Grundstock für die vielfältigen und schnellen Hilfen, die wir derzeit mehr denn je vermitteln müssen." Jede Aktion, jede Kleinspende – und natürlich auch große Summen – werden gebraucht, um den Bedarf der Menschen in Schwaben zu decken.

Wie viele Menschen die Idee der Kartei der Not in der Region unterstützen, zeigt auch die ordentliche Spendensumme, die zuletzt 2022 aus der DZ-Region auf das Konto des Lesehilfswerkes gebucht wurde. Es wurden insgesamt 78.000 Euro gespendet. (AZ)

Lesen Sie dazu auch