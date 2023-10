Gesundheitliches Problem: Lkw-Fahrer baut Unfall

Auf der Kreuzung von B2 und B16 bei Bäumenheim passiert ein Unfall. Die Ursache liegt in einem gesundheitlichen Problem eines Lkw-Fahrers.

Ein Lkw-Fahrer hat in den frühen Morgenstunden des Montags auf der B2 bei Asbach-Bäumenheim ein gesundheitliches Problem bekommen und in der Folge einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war der 60-Jährige gegen 4.40 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Augsburg unterwegs. Weil es ihm nicht gut ging, verließ der Mann mit seinem 40-Tonner die B2 in Richtung B16.

An der Abfahrt geriet der Fahrer jedoch von der Straße ab und der Laster prallte mit der vorderen linken Seite gegen die Leitplanke. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 3000 Euro. Über den Gesundheitszustand des 60-Jährigen ist nichts weiter bekannt. (AZ)