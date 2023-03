Glasfaser für alle in Bäumenheim und Hamlar

Plus Vor allem in Hamlar ist die Internetverbindung mies. Das soll sich zeitnah ändern. Im gesamten Gemeindegebiet ist Glasfaser wohl bald Standard.

Endlich mit stabiler Verbindung im Internet surfen. In Hamlar wünschen sich das die Anwohner, denn zwar gibt es auf dem Papier wohl einen ordentlichen Anschluss über Vodafone, doch in der Realität sieht es ganz anders aus. Überhaupt sollen möglichst alle Haushalte in Bäumenheim und Hamlar zeitnah Glasfaser bekommen - Streaming, Homeoffice mit Videokonferenzen und flüssiger Datentransfer ist dann hoffentlich problemlos möglich. Jetzt scheint dieses Ziel in greifbarer Nähe.

Schon 2020 hatte die Gemeinde die Firma Innovative Kommunikations-Technologien (IK-T) aus Regensburg beauftragt, den Stand der Internetverbindungen im Gemeindegebiet zu analysieren, Fördermöglichkeiten und Ausbauwege zu ermitteln. Vor allem auf Hamlar sollte genau geschaut werden, denn dort berichten Anwohnende von mieser Verbindung ins Netz. Bei der Firma und auch in der Gemeinde habe es personelle Veränderungen gegeben, sodass das Thema jetzt wieder auf den Tisch gekommen ist.

Telekom will für 1600 Haushalte selbst die Glasfaser legen

Der zeitliche Verzug bescherte Bäumenheim aber mittlerweile eine gute Nachricht vonseiten der Deutschen Telekom, die auf eigene Kosten bis 2026 etwa 1600 Adressen in Bäumenheim ausbauen möchte. In Hamlar wird zudem zeitnah ein Nahwärmenetz entstehen und dafür die Straße aufgerissen - jetzt soll dort auch das schnelle Internet gleich mit verlegt werden.

In der letzten Gemeinderatssitzung entschieden sich die Mitglieder einstimmig dafür, dass der Glasfaseranschluss für die Häuser, die nicht durch die Telekom abgedeckt werden, ausgeschrieben wird. Dabei will man das bayerische Fördermodell nutzen. Weil die Bürger dann auch nur den Tarif des Anbieters mit dem Zuschlag nutzen können, soll auf den Endpreis für den Verbraucher bei der Ausschreibung besonders Wert gelegt werden. (fene)

