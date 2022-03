Grafitti am Haus der Vereine in Bäumenheim

Unbekannte haben in Bäumenheim einen Gartenzaun und das Haus der Vereine besprüht. Allerdings gibt die Zahlenkombination Rätsel auf.

Bisher unbekannte Täter haben in Bäumenheim in der vergangenen Woche einen Gartenzaun sowie das Haus der Vereine in der Bahnhofstraße in Asbach-Bäumenheim besprüht. Es wurden sowohl auf den Gartenzaun als auch an die Hauswand und den Kellerabgang des Hauses der Vereine die Zahlen "8902" gesprüht.

Polizei Donauwörth sucht Hinweise auf die Sprayer in Bäumenheim

Der gesamte Schaden wird auf 450 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den oder die Täter oder über die Bedeutung der Zahl 8902 geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 in Verbindung zu setzen. (AZ)