Grenzebach baut neue PV-Technik: Standort in Hamlar profitiert

Plus Die Firma Grenzebach weitet ihr Geschäftsfeld aus und entwickelt PV-Anlagen, die auf der Fassade installiert werden. Wie der Standort in Hamlar davon profitiert.

Der Maschinenbauer Grenzebach aus Asbach-Bäumenheim erweitert sein Technologie-Spektrum und widmet sich einem neuen Geschäftsfeld. Mit seiner neu geschaffenen, hundertprozentige Tochterfirma mit Namen Grenzebach Envelon entwickelt das nordschwäbische Unternehmen sogenannte "solaraktive Gebäudehüllen" - gewissermaßen eine Photovoltaik-Anlage, die an der Fassade platziert Strom aus Sonne erzeugen kann.