Körperverletzung bei Geburtstagsfeier am Baggersee in Hamlar

Weil ein Mann unzufrieden mit der Musik war, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung in Hamlar. Die Geburtstagsfeier endete mit dem Vorfall.

Weil er nicht zufrieden mit der Auswahl der Musikstücke war, hat ein 36-Jähriger einen anderen Mann auf einer Geburtstagsparty am frühen Samstagmorgen erheblich verletzt. Das teilt die Polizei mit. Im Rahmen der privaten Feier am Badestrand des Baggersees in Hamlar kam es zunächst zu einem Streit zwischen einem 31-jährigen Mann aus Bissingen und einem 36-jährigen Oberndorfer. Letzterer war mir der Auswahl der Musikstücke nicht zufrieden und brachte das gegen 5 Uhr mittels eines Trittes mit dem Knie gegen den Kopf des anderen Mannes zum Ausdruck.

Der Geschädigte wurde hierbei erheblich verletzt und ließ sich im Krankenhaus behandeln. Anschließend erstattete er Anzeige bei der Polizei. Zwar war der Täter dem Geschädigten nicht persönlich bekannt, von den Beamten konnte er jedoch schnell ermittelt werden. Die Geburtstagsfeier wurde nach dem Vorfall ebenfalls beendet. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. (AZ)