Bäumenheim

vor 2 Min.

Hochzeitliche Stimmung auf Bäumenheimer Christkindlmarkt

Die Marktplatz-Weihnacht in Bäumenheim sorgte für "englische" Stimmung.

Plus Der Weihnachtsmarkt in Bäumenheim hat auch heuer wieder viele Besucher verzeichnet. Und er hatte heuer ein besonderes Gästepaar. Was alles geboten war.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Eine romantische Beleuchtung, ein historisches Mini-Karussell, festlich gestimmte Musikanten, Schafe als Kinder-Attraktion, 24 Stände mit Leckereien - das waren die äußeren Attribute der Marktplatz-Weihnacht in Bäumenheim. Die Jüngsten gruppierten sich um eine Bühne beim großen Christbaum. Dort nämlich verteilte das Christkind mit seinen Gehilfen und Bürgermeister Martin Paninka süße Geschenke an die Jüngsten.

Maria Hanne strahlte übers ganze Gesicht, als sie allen Besucherinnen und Besuchern ein schönes Erlebnis beim Bummel über den Markt wünschte. Bürgermeister Paninka hatte die 15-Jährige mit launigen Reimen vorgestellt und darum gebeten, für die Stunden der Bäumenheimer Weihnacht die Herzen zu öffnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen