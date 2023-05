Höhere Eintrittspreise: Das Baden wird in Bäumenheim teurer

"Kostendeckender Betrieb des Hallenbads ist unmöglich", sagt Bäumenheims Bürgermeister. Um etwas mehr Geld wieder reinzuholen, erhöht die Gemeinde den Eintritt.

In 30 Jahren wurden die Gebühren für das Bäumenheimer Hallenbad nur zweimal erhöht: 1994 und 2018. Ein massiver Anstieg der Betriebskosten durch höhere Energiepreise führt nun zu einer erneuten Anpassung der Eintrittspreise.

Die Kosten konnten in den vergangenen Jahren laut Gemeinde ohnehin nur zu einem geringen Teil gedeckt werden, besonders seit Corona. 2019 kam immerhin ein Viertel der Kosten wieder herein, 2020 nur ein Neuntel, 2021 knapp ein Fünftel. Im vergangenen Jahr, in dem die Energiekosten besonders hoch waren, der Betrieb dafür nicht mehr durch Corona eingeschränkt war, lag die Kostendeckung bei etwas mehr als einem Fünftel. Bürgermeister Martin Paninka macht sich keine Illusionen: "Ein kostendeckender Betrieb des gemeindlichen Hallenbads ist bekanntlich unmöglich."

Das sind die neuen Eintrittspreise für das Hallenbad in Bäumenheim

In den kommenden Jahren rechnet die Gemeinde mit weiter steigenden Kosten. Um dem teilweise entgegenzuwirken, entschied sich der Gemeinderat einstimmig für höhere Eintrittspreise. Diese gelten ab September.