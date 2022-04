Hoher Schaden bei Unfall in Bäumenheim

Erheblicher Sachschaden und eine Leichtverletzte - das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Asbach-Bäumenheim.

Bei einem Unfall in Asbach-Bäumenheim ist am Donnerstag erheblicher Sachschaden entstanden. Der Polizei zufolge wollte um 11 Uhr eine 35-Jährige mit ihrem Auto von einem Feldweg kommend die Eggelstetter Straße in Richtung Feldstraße überqueren. Dabei übersah die Frau jedoch einen von rechts nahenden Pkw, den eine 56-Jährige steuerte. Der Wagen krachte diesem in die Fahrerseite und löste den Airbag aus. Die 56-Jährige erlitt leichte Verletzungen, ihre Beifahrerin und die Verursacherin blieben nach ersten Erkenntnissen körperlich unversehrt. Der Schaden summiert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 13.000 Euro. (AZ)