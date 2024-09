Bäumenheim Wasserhaus, Valeo-Gelände und Bürgersaal: Projekte in Bäumenheim schreiten voran

In Bäumenheim nehmen verschiedene Projekte Gestalt an. Unter anderem ist das neue Wasserhaus nun in Betrieb. Offene Fragen gibt es zu den Containern, die zeitweise das Rathaus ersetzten.