In Bäumenheim kann man bald in der "Büffelbox" einkaufen

Plus Bäumenheim wird bald um eine Einkaufsmöglichkeit reicher sein. Neben dem Haus der Vereine eröffnet die Büffelbox - ein Hofladen der besonderen Art.

In Bäumenheim wird ein Hofladen der besonderen Art eröffnen. Landwirt Martin Grob wird neben dem Haus der Vereine eine sogenannte Büffelbox aufbauen. Das Konzept des Direktvermarkters ist ungewöhnlich. Los gehen soll es schon ab April.