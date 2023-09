Bäumenheim

12:00 Uhr

In der Schmutterhalle Bäumenheim beginnt die Bodensanierung

Plus Das Verletzungsrisiko auf dem kaputten Boden ist zu groß. Jetzt hat der Gemeinderat Bäumenheim einen straffen Zeitplan gefasst, um bis Jahresende fertig zu sein.

Von Helmut Bissinger

Die Notmaßnahmen, um nach Weihnachten wieder einen geregelten Sportbetrieb in der Schmutterhalle in Bäumenheim gewährleisten zu können, laufen bereits in der nächsten Woche an. Das kündigte Bürgermeister Martin Paninka im Gemeinderat an. Der Zeitplan sei straff, aber die Gemeinde habe zum einen Firmen gefunden, die zeitnah einspringen könnten, zum anderen alles durchgetaktet. Los geht’s am kommenden Montag mit dem Abriss des kaputten Hallenbodens.

Die Ernüchterung in Bäumenheim war Ende Juli groß, als ein Gutachten bestätigte: Das Verletzungsrisiko ist in der Halle zu groß, um dort weiterhin Sport zu betreiben. Die Kommune sperrte die Halle für den Sportbetrieb. Und die Sorge in der Karnevals-Hochburg war groß, dass die Faschingsveranstaltungen des Carneval-Clubs 2024 ausfallen könnten.

