Jugendliche machen in der Nacht in Bäumenheim zu viel Lärm

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Jugendliche auf einem Supermarktparkplatz in Bäumenheim zu laut Musik gehört. Das störte einige Anwohner.

Am Montag sind in der Nacht Jugendliche negativ dadurch aufgefallen, dass sie viel zu laut Musik gehört haben. Um 2.45 Uhr, beschwerten sich Anwohner der Bahnhofstraße telefonisch über zu laute Musik und Herumschreien auf einem nahegelegenen Supermarktparkplatz. Eine Streife traf wenig später auf vier Jugendliche, die auf ihren erst in einer Stunde eintreffenden Zug warteten. Die Gruppe wurde eindringlich belehrt und ein Platzverweis bei etwaiger Wiederholung angedroht. (AZ)