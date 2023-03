Kind auf Fahrrad prallt in Bäumenheim gegen Auto

In Asbach-Bäumenheim ist ein Mädchen mit seinem Fahrrad verunglückt. Das Kind hat großes Glück im Unglück.

Ein Mädchen ist in Asbach-Bäumenheim mit dem Fahrrad gegen ein Auto gestoßen. Der Unfall ging vergleichsweise glimpflich ab.

Wie die Polizei berichtet, fuhr die Elfjährige am Montagnachmittag mit einem Kinderfahrrad auf dem Gehweg in der Bahnhofstraße. Auf Höhe der Hausnummer 12 wechselte die Radlerin plötzlich vom Bürgersteig auf die Fahrbahn und prallte seitlich in den Pkw einer 51-Jährigen, die gerade an der Schülerin vorbeifuhr.

Den aktuellen Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte die Frau keinerlei Möglichkeit zu reagieren. Das Mädchen blieb unverletzt. An dem Wagen entstand ein Lackschaden in Höhe von schätzungsweise 1000 Euro. Die Beamten der Polizeiinspektion Donauwörth übergaben die Elfjährige an ihre Mutter. (AZ)

Lesen Sie dazu auch