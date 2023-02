Kleintransporter streift Auto auf der B2 und fährt weiter

Ein "Drängler" streift den Wagen eines Mannes, der gerade von der B2 abfahren will. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein 38-jähriger Autofahrer wollte am Dienstag an der Ausfahrt Asbach-Bäumenheim von der B2 abfahren, als ein Kleintransporter sich links an ihm vorbeidrängelte. Der Transporter touchierte den Wagen des Mannes an der Seite. Der Fahrer fuhr weiter, obwohl dieser laut Polizei den Anstoß bemerkt hatte. An dem gelben Kleinwagen des 38-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 Euro. Die Polizei Donauwörth bittet Verkehrsteilnehmer, die am Dienstag, 7. Februar, gegen 19.30 Uhr auf der B2, auf Höhe der Ausfahrt Asbach-Bäumenheim unterwegs waren und sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0906/70667-0 zu melden. (AZ)