Kontrolle bei Bäumenheim: Fahrer fuhr betrunken auf der B16

Bei einer nächtlichen Kontrolle der Donauwörther Polizei wird ein 39-Jähriger mit Alkohol am Steuer erwischt. Das wird für ihn teuer.

Ein 39-Jähriger ist am Samstagnacht gegen 1 Uhr von der Polizei Donauwörth alkoholisiert am Steuer erwischt worden. Der Autofahrer war auf der B16 von Donauwörth in Richtung Rain unterwegs und wurde unterhalb der B2 kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten eine Fahre bei dem 39-Jährigen fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,8 Promille. Ein wenig später durchgeführter gerichtsverwertbarer Test auf der Dienststelle bestätigte diesen Wert. Der Fahrer musste seinen Wagen stehen lassen. Ihn erwartet ein einmonatiges Fahrverbot und 500 Euro Geldbuße. (AZ)

