Kraftradfahrer landet in Zaun und wird schwer verletzt

Zwei 17-Jährige stoßen in Bäumenheim zusammen. Wie die Polizei später feststellt, sind beide zum Zeitpunkt des Unfalls betrunken. Einer hat 1,2 Promille.

Auffahrunfall mit zwei betrunkenen Kraftradführern: Am Samstag um 0.55 Uhr war ein 17-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad in Bäumenheim auf dem Josef-Dunau-Ring in Richtung Auchsesheimer Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wollte er an der Kreuzung nach links in die bevorrechtigte Schmutterstraße abbiegen. Ein hinter ihm fahrender, ebenfalls 17 Jahre alter Kraftradfahrer bemerkte das zu spät und konnte trotz einer Vollbremsung den Zusammenprall nicht mehr verhindern. Infolge des Anstoßes stürzten beide Jugendliche . Der Unfallverursacher rutschte anschließend in den Zaun eines Anwesens, der dadurch beschädigt wurde. Die Polizei gibt den Sachschaden mit etwa 1500 Euro an. Die beiden Leichtkrafträder hatten jeweils Totalschaden in Höhe von je zirka 4000 Euro.

Der vordere Kraftfahrer kam schwer verletzt mit dem Verdacht auf Gehirnerschütterung und Bauchtrauma ins Uniklinikum Augsburg, der Auffahrende blieb unverletzt. Die aufnehmenden Polizisten stellten bei beiden Fahrern Alkoholgeruch fest. Der Unfallverursacher hatte eine Atemalkoholkonzentration von 1,2 Promille, der Geschädigte knapp unter einem Promill. Gegen beide Unfallbeteiligte wurde ein Strafverfahren wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet, die Führerscheine wurden sichergestellt. Die Feuerwehr aus Asbach-Bäumenheim war zur Ausleuchtung der Unfallstelle und anschließenden Räumung mit 15 Einsatzkräften vor Ort. (AZ)