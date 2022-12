Kurioser Zusammenstoß zweier Laster an der B16-Kreuzung in Bäumenheim

Mitten in der Nacht warten zwei Lkw an der Ampel auf der B16 bei Bäumenheim. Als es Grün wird, führt eine unvermittelte Handlung eines Fahrers zum Unfall.

Zu einem kuriosen Zusammenstoß ist es in den frühen Morgenstunden des Donnerstag an der Ampel auf der B 16 auf Bäumenheimer Flur gekommen.

Wie die Polizei Donauwörth schildert, wartete gegen 01.45 Uhr sowohl ein Lkw-Gespann mit einem 36-jährigen Dillinger hinter dem Steuer an der Ampel. In Gegenrichtung stand ein Sattelzug, dessen Fahre auf die B2 auffahren wollte an der Ampel. Unvermittelt öffnete wohl dessen Fahrer von innen die Türe seines Fahrzeugs. Als der Lkw des Dillingers an ihm vorbeifuhr, prallte dieser mit der Tür zusammen. Dadurch entstand ein Fremdschaden von geschätzten 1000 Euro.

Der bislang unbekannte Fahrer des Sattelzuges stieg aus, begutachtete den Schaden und fuhr davon. Der Dillinger hatte keine Möglichkeit den Personalien auszutauschen. Nach entsprechenden Zeugenhinweisen ermittelte die Polizei Donauwörth das Kfz-Kennzeichen und leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

