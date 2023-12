Lack zerkratzt: Unbekannter verursacht 5000 Euro Schaden

Ein Unbekannter hat ein Auto in Bäumenheim rundherum zerkratzt. Der Schaden beträgt rund 5000 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen für einen Vorfall, der im Zeitraum von Sonntag um 23 Uhr bis Montag um 7.30 Uhr ereignet hat. Laut Polizeibericht parkte ein 38-Jähriger seinen Toyota Corolla in dieser Zeit am Marktplatz in Bäumenheim. Ein unbekannter Täter zerkratzte mittels eines scharfkantigen Werkzeugs den Lack des Autos ringsherum auf beiden Seiten. Dadurch entstand ein Sachschaden von circa 5000 Euro. Beamte nahmen ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)