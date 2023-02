Lastwagen kracht gegen Zaun

Beim Rangieren in der Nacht hat ein Lastwagenfahrer in Bäumenheim einen Zaun übersehen. Er reagierte jedoch vorbildlich.

Ein 58-jähriger Lastwagenfahrer rangierte am Donnerstag um 3.15 in der Nacht rückwärts in eine Hofeinfahrt im Bäumenheimer Kirchenweg. Dabei blieb der Laster an einer Grundstücksumfriedung hängen und beschädigte ein Zaunelement. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf gut 1000 Euro. Der Fahrer reagierte vorbildlich und informierte die Polizeiinspektion Donauwörth; er hinterließ zudem einen Hinweiszettel im Briefkasten des Anwesens. Er wurde von den eingesetzten Beamten verwarnt. (AZ)

