Bäumenheim

vor 47 Min.

Linken-Gemeinderat Seel wird öffentlich abgemahnt

Manfred Seel, Gemeinderat in Bäumenheim und Kreisrat, hat interne Unterlagen an Dritte weitergegeben.

Plus Weil er interne Dokumente an einen Dritten weitergegeben hat, wird der Bäumenheimer Gemeinderat Manfred Seel (Linke) abgemahnt. Was genau dahintersteckt.

Von Barbara Wild

Das Gemeinderatsmitglied Manfred Seel (Linke) ist vom Bäumenheimer Gremium wegen des Verstoßes gegen die Geschäftsordnung abgemahnt worden. Seel hatte interne Unterlagen an einen Bäumenheimer Bürger weitergegeben. Im Gemeinderat stimmte die klare Mehrheit an Mitgliedern (drei Gegenstimmen) dafür, Seel angesichts des Verstoßes mit einer öffentlich ausgesprochenen und schriftlichen Abmahnung die Missbilligung seines Verhaltens klarzumachen. Gehört hat Seel das aber nicht, denn der Linken-Politiker hatte sich aus beruflichen Gründen per Anruf beim Zweiten Bürgermeister Andreas Mayer (CSU) entschuldigen lassen.

