Lkw-Fahrer flüchtet nach Unfall in Bäumenheim: Die Polizei sucht Zeugen

Um einen Zusammenstoß mit einem Lastwagen zu vermeiden, muss eine Frau in Bäumenheim mit ihrem Auto auf den Bordstein ausweichen. Der Lkw fährt einfach weiter.

Eine 55-Jährige ist am Mittwoch gegen 15.40 Uhr mit ihrem schwarzen Renault in Bäumenheim auf der Donauwörther Straße in Richtung Ortsausgang (Fahrtrichtung Norden) unterwegs gewesen. Zur gleichen Zeit kam ihr ein weißer Sattelzug entgegen, der einen Teil ihrer Fahrspur in Anspruch nahm. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich die Autofahrerin nach rechts auf den Bordstein aus.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Später stellte die Frau einen Schaden an ihrem Reifen und ihrer Felge fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)