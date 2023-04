Lkw-Fahrer parkt Weg zu medizinischer Praxis zu

Ein Lkw-Fahrer hat den Zugang zu einer Arztpraxis zugeparkt. Der uneinsichtige Mann wollte auch beim Eintreffen der Polizei nicht sofort wegfahren.

Am Freitag hat ein Lkw-Fahrer in Bäumenheim für Ärger gesorgt, weil er den Zufahrtsweg zu einer medizinischen Praxis zugeparkt hat. Gegen 13.10 Uhr meldet sich eine 55-Jährige bei der Polizei und bat um polizeiliche Unterstützung, weil sich ein Lkw auf der Zufahrt zur Praxis so ungeschickt positioniert hatte, dass die Patienten nicht mehr durchkamen.

Lkw blockiert den einzigen Zufahrtsweg

Am Einsatzort traf die Polizei auf einen 45-jährigen Lkw-Fahrer, der seinen Sattelzug in der einzigen Zufahrtsstraße quer über die Fahrbahn gestellt hatte, um Sachen abzuladen. Während dieser Zeit wollte die Frau zu ihrer Praxis fahren, konnte das jedoch auf Grund des abgestellten Lkw nicht. Mehrere mobil eingeschränkte Patienten kamen ebenfalls nicht zur Praxis, weshalb ihre Termine verschoben werden mussten.

Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Nötigung

Der Fahrer des Lkw reagierte überhaupt nicht auf die Bitte, sein Fahrzeug umzuparken. Auch der Polizei gegenüber reagierte er uneinsichtig und war erst nach etwa einer Stunde bereit, den Lkw wo anders abzustellen. Der Parkvorgang war dann in einer Minute erledigt. Das Verhalten des Lkw-Fahrers hat nun ein Ermittlungsverfahren wegen Nötigung zur Folge. (AZ)