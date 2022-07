Lücken im Protokoll: Bäumenheimer Bürgermeister muss nachbessern

Plus Bürgermeister Martin Paninka muss einen unschönen Lapsus in seiner Verwaltung ausbügeln. Es geht um fast 50 Protokolle, die nie fertig gestellt wurden.

Es ist ein Thema, das Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka schwer im Magen liegen dürfte. Es geht um Nachlässigkeiten in seiner Verwaltung und der Bürgermeister muss sich von seinem Gemeinderat und vor allem von der CSU-Fraktion vorwerfen lassen, er habe seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht. Aus der vergangenen Amtszeit Paninkas von 2014 bis 2020 sind noch knapp 50 Protokolle von Gemeinderats- oder Ausschusssitzungen nicht genehmigt. Nun sucht er einen Weg, die "verwaltungstechnische Altlast" endgültig zu entsorgen.