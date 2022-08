Mann aus Bäumenheim wird wohl von zwei Unbekannten verprügelt

Nachdem er starke Schmerzen hatte, rief ein Mann in der Nacht Polizei und Rettungsdienst. Nach eigenen Angaben wurde er von zwei Unbekannten verprügelt.

Ein 54-Jähriger ist von Freitag auf Samstag wohl von zwei Unbekannten verprügelt worden. Die Polizei und der Rettungsdienst wurden gegen 02.45 Uhr am frühen Samstagmorgen von ihm verständigt, da der Mann in seiner Wohnung in Asbach-Bäumenheim Schmerzen verspürte und den Vorfall anzeigen wollte.

Auf privater Feier von Unbekannten geschlagen

Gegenüber der Streifenbesatzung schilderte der erheblich alkoholisierte Mann, dass er in der Bäumenheimer Straße in Mertingen nach einer privaten Feier von zwei ihm unbekannten Männern verprügelt worden sei. Zur Behandlung der laut Polizei augenscheinlich leichten Verletzungen wurde der Geschädigte ins Krankenhaus gebracht. Eventuelle Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Donauwörth zu wenden. (AZ)