Mann fährt nach Kollision auf B2 weiter

Ein Autofahrer kollidiert mit der Leitplanke, fährt aber weiter und lässt Bakenteile einfach liegen. Ein anderer Autofahrer wäre beinahe damit zusammengestoßen.

Auf der Bundesstraße 2 in Fahrtrichtung Donauwörth ist es am Samstag um kurz nach 22 Uhr auf Höhe Asbach-Bäumenheim zu einem Beinahezusammenstoß zweier Autos gekommen. Im dortigen Baustellenbereich war zunächst ein 60-jähriger Fahrer aus Genderkingen mit einer Leitbake kollidiert. Er setzte seine Fahrt zunächst fort, musste in Höhe Nordheim jedoch stehen bleiben, da sein Fahrzeug zwei platte Reifen hatte.

Die durch die Kollision herumliegenden Bakenteile hatte er anschließend weder beseitigt, noch die Polizei verständigt oder die Gefahrenstelle abgesichert. In Folge der geschilderten Situation musste ein 42-jähriger Donauwörther mit seinem Pkw ausweichen, wodurch es beinahe zur Kollision mit einem weiteren Fahrzeug kam. Zwar entstand bei dem Vorfall lediglich geringer Sachschaden in Höhe von gut 700 Éuro, doch wurde ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer in Frage kommender Delikte eingeleitet, da der erstgenannte Fahrer die Unfallstelle weder abgesichert noch die Polizei verständigt hatte. (AZ)

Zeugenaufruf: Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/ 706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen.