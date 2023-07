Mann mit 3,4 Promille will mit dem Auto losfahren

Ein völlig betrunkener Mann möchte sich in Bäumenheim ans Steuer seines Autos setzen. Die Polizei verhindert das.

Die Polizei hat am Samstag in Asbach-Bäumenheim verhindert, das ein völlig betrunkener Mann mit einem Auto losgefahren ist. Der Inspektion in Donauwörth wurde gegen 19.40 Uhr mitgeteilt, dass ein offensichtlich stark Alkoholisierter den Anschein mache, sich ans Steuer seines Pkw zu setzen.

Eine Streifenbesatzung machte den 44-Jährigen im Bereich des Autohofs an der B2 ausfindig. Ein Alkohol-Schnelltest ergab einen Wert von 3,4 Promille. Um eine Fahrt zu unterbinden, stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel sicher. (AZ)