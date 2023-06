Mann will Flug umbuchen und gerät an Betrüger

Ein Mann aus Asbach-Bäumenheim gerät per Telefon an Betrüger. Dies kostet das Opfer über 600 Euro.

Beim Versuch, eine Flugreise abzuändern, ist ein Mann aus Asbach-Bäumenheim an Betrüger geraten. Dies geschah laut Polizei am Montag. Das Opfer hatte einen Flug bei einem irischen Unternehmen gebucht. Weil er eine Änderung vornehmen wollte, suchte der Nordschwabe per Internet nach einer Telefonnummer der Fluggesellschaft. Er fand eine Verbindung, die führte aber zu Unbekannten. Die forderten den Mann auf, dass dieser 639 Euro über seine Kreditkarte freigeben sollte. Dem kam das Opfer nach. Die Umbuchung fand jedoch nicht statt. Die Polizeiinspektion Donauwörth leitete ein Ermittlungsverfahren ein. (AZ)