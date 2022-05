Bäumenheim/Marktoberdorf

Wann kann Agco nach dem Hacker-Angriff wieder produzieren?

Die meisten Parkplätze am Agco-Werk in Asbach-Bäumenheim sind derzeit verwaist. Das Unternehmen musste nach einem Hacker-Angriff die Produktion einstellen.

Plus Bei der Firma Agco in Asbach-Bäumenheim sind weiter die IT-Systeme lahmgelegt. Inzwischen ermittelt die Generalstaatsanwaltschaft. Das ist der aktuelle Stand.

Von Wolfgang Widemann und Heiko Wolf

Die schlechte Nachricht vorneweg: Bei der Firma Agco in Asbach-Bäumenheim herrscht nach einem Hacker-Angriff auf das IT-System weiter Stillstand. Einen Hoffnungsschimmer gibt es aber inzwischen. Das Unternehmen, das durch die kriminelle Aktion seit Donnerstag nicht mehr produzieren kann, rechnet damit, vielleicht schon Mitte der Woche zumindest teilweise wieder den Betrieb aufnehmen zu können. In einer Mitteilung an Beschäftigte ließ die Firma verlauten, dass die Werke in Bäumenheim und Marktoberdorf voraussichtlich bis Mittwoch geschlossen seien, "einzelne IT-Systeme" könnten eventuell schon am Mittwoch wieder zur Verfügung stehen.

