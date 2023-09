Bäumenheim

vor 49 Min.

Marktplatz Bäumenheim bekommt einen Relax-Bereich

Plus Der Gemeinderat will die Belebung der Fläche nun in die Hand nehmen. Die Umsetzung des Konzepts soll noch heuer beginnen. Doch es gibt einen Wermutstropfen.

Von Helmut Bissinger Artikel anhören Shape

Mehr Leben, mehr Menschen, mehr Schatten - diese Vision für den Marktplatz haben in Bäumenheim nicht wenige. Mehrmals schon hatte Bürgermeister Martin Paninka versucht, den Gemeinderat davon zu überzeugen, den im Jahr 2015 als Dreieck neu gestalteten Platz zu überarbeiten. Jetzt kommt ihm das Programm „Innenstädte beleben“ zur Hilfe - und plötzlich geht alles ganz schnell.

Noch in diesem Jahr sollen auf dem Marktplatz und im Bereich des Steglesgraben Maßnahmen zur weiteren Aufwertung umgesetzt werden. Die Gemeinde hatte sich bei dem im Jahr 2021 aufgelegten Sonderförderprogramm „Innenstädte beleben“ beworben und sich mit ihren Vorschlägen qualifiziert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen