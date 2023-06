Bäumenheim

12:00 Uhr

Martin Paninka: "In erster Linie ging es um die Bauprojekte"

Plus Im Halbzeit-Interview spricht Bäumenheims Bürgermeister Martin Paninka über den Fokus der vergangenen Jahre und erklärt, was ihn an Parteipolitik stört.

Von Helmut Bissinger

Die erste Hälfte Ihrer zweiten Amtszeit als Bäumenheimer Bürgermeister ist vorbei. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?



Paninka: Herausfordernd und anstrengend. Zunächst war da Corona und jetzt erschwert seit rund neun Monaten der Rathausumbau die Arbeit. Dazu leiden wir im Rathaus unter einer massiven Unterbesetzung. Zeitweise hatten wir vier Schlüsselpositionen nicht besetzt, was in einer kleinen Verwaltung schwer zu kompensieren ist und eine hohe Arbeitsbelastung für die Beschäftigten inklusive mir bedeutete. Unser Ziel war, dies so gut wie möglich aufzufangen, was uns unterm Strich gelungen ist. Allerdings arbeiten wir permanent am Anschlag. Dies muss sich dringend ändern.

Gibt es etwas, womit Sie gar nicht gerechnet haben?



Paninka: Da fallen mir spontan drei Dinge ein: Erstens hätte ich nie gedacht, dass es so schwer ist, freie Stellen trotz einer Vielzahl von Ausschreibungsrunden wiederzubesetzen und damit den Personalnotstand zu beheben. Zweitens dachte ich, dass es mit der Bürokratie jetzt irgendwann einmal besser wird, weil in Bund und Land immer davon gesprochen wird – aber leider wird es immer schlimmer. Und drittens hat mich zu Beginn des Jahres die „Giftliste“ der CSU überrascht und enttäuscht – zumal sich ja bei einer rechtsaufsichtlichen Prüfung herausgestellt hat, dass nur sechs von 47 Vorwürfen inhaltlich wirklich Substanz hatten.

